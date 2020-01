FIFA y Selección Peruana saludaron a Paolo Guerrero en su cumpleaños [FOTO Y VIDEO]

Paolo Guerrero es uno de los jugadores más queridos por los hinchas de la Selección Peruana. El máximo goleador de la ‘Blanquirroja’ está viviendo un día muy especial ya que cumple un año más de vida en este inicio de 2020.

El actual jugador del Inter de Porto Alegre se encuentra acompañado de su familia en Lima y viene recibiendo saludos por parte de sus compañeros, amistades, personalidades y hasta de entidades como la misma FIFA.

Resulta que el ente máximo del fútbol se pronunció en redes sociales para hacerle llegar su saludo de cumpleaños al también exjugador del Flamengo con el siguiente mensaje: “Fue una de las estrellas que ayudó a conseguir a Perú su vuelta a la Copa Mundial por primera vez en 36 años. ¡Feliz 36 cumpleaños, Paolo Guerrero!”.

🌟 He was one of the stars that helped get 🇵🇪 Peru back to the #WorldCup for the first time in 36 years.



🎂 Happy 36th birthday, Paolo Guerrero! pic.twitter.com/NClxvq2WHC