AC Milán vs. Cagliari EN VIVO ESPN con Zlatan Ibrahimovic por la jornada 19 de la Serie A

AC Milan vs. Cagliari EN VIVO vía ESPN3 | este sábado 11 de enero desde la 9:00 a.m. (hora peruana) por la jornada 19 de la Serie A. El encuentro se jugará en el Arena Cerdeña y se trasmitirá vía ESPN3 De la misma forma, sigue todas las incidencias, con vídeos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El AC Milan quiere sacarse la mala de racha de 3 partidos sin ganar y para eso confían en su nuevo fichaje, Zlatan Ibrahimovic, que ya tuvo sus primeros minutos ante el Sampdoria por la jornada pasada, sin embargo, no pudo anotar un gol para darle a su equipo una victoria.

El duelo ante el Cagliari será la gran prueba de fuego del jugador sueco, pues se espera que marque su primer gol en esta nueva etapa en la Serie A y con el Milán. Vale recordar que el delantero ya jugó en el Calcio en la temporada 2010 - 2011, 2011 -2012.

Vale recordar que 'Ibra' llega procedente de Los Ángeles Galaxy que milita la MLS, una liga con una exigencia mucho menor que la del Calcio, no obstante, se consagró máximo goleador del equipo y uno de los máximos anotadores del torneo.

Por ahora el AC Milán se ubica en la casilla 12 de la tabla a muchas posiciones de un cupo para clasificar a un torneo internacional y a 23 puntos del líder que curiosamente es su clásico rival, Inter de Milán.

En la vereda de frente se encuentra el conjunto local que no esta dispuesto a dejarse vencer fácilmente y dará pelea, pues se ubica sorpresivamente en el casillero 6 de la liga italiana y por ahora tiene asegurada su clasificación a UEFA Europa League.

Sus últimos tres partidos no fueron muy buenos pues solo obtuvieron derrotas, por lo que su presente no es muy optimista y no pueden darse el lujo de seguir acumulando malos resultado, además. saben que los rossoneros serán una compleja visita.

AC Milán vs. Cagliari EN VIVO | Posibles alineaciones

AC Milán: Donnarumma, Calbria, Musacchio, Romangnoli, Hernandéz, Krunc, Bennacer, Bonaventura, Suso, Piatek, Calhanoglu.

Cagliari: Olsen, Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini, Nández, Cigarini, og, Nainggoan, Joao Pedro, Simeone.

¿A que hora jugarán el AC Milán vs. Cagliari EN VIVO?

Ecuador: 09:00

Colombia: 09:00

Perú: 09:00

Argentina: 11:00

Brasil: 11:00 p.m

Chile: 10:00

Venezuela: 10:00 a.m

España: 16:00

Ciudad de México: 09:00

New York: 10:00

México: 8:00 a.m

Paraguay: 11:00 a.m.

España: 3:00 p.m

Italia: 3:00 p.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

AC Milán vs. Cagliari EN VIVO | Guía TV

Argentina ESPN Play Sur, Serie A Pass

Bolivia ESPN Play Sur, Serie A Pass

Brasil DAZN, Serie A Pass

Canadá DAZN

Chile Serie A Pass, ESPN Play Sur

China QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia Serie A Pass, ESPN Play Sur

Costa Rica ESPN Play Norte, Serie A Pass, ESPN3 Norte

Cuba ESPNPlay Caribbean

República Dominicana ESPNPlay Caribbean, Serie A Pass, ESPN Play Norte, ESPN3 Norte

Ecuador Serie A Pass, ESPN Play Sur

El Salvador Serie A Pass, ESPN Play Norte, ESPN3 Norte

Honduras ESPN Play Norte, ESPNPlay Caribbean, Serie A Pass, ESPN3 Norte

Italia SKY Go Italia, Sky Calcio 3

México ESPN3 Norte, ESPN Play Norte, Serie A Pass

Nicaragua Serie A Pass, ESPN Play Norte, ESPN3 Norte

Panamá ESPN Play Norte, ESPN3 Norte, Serie A Pass

Paraguay ESPN Play Sur, Serie A Pass

Perú Serie A Pass, ESPN Play Sur

Puerto Rico ESPNPlay Caribbean

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido Premier Player HD, Premier Sports 2

Estados Unidos ESPN+

Uruguay ESPN Play Sur, Serie A Pass

Venezuela Serie A Pass, ESPN Play Sur

AC Milán vs. Cagliari EN VIVO por Internet: ¿Dónde seguir ONLINE y EN DIRECTO el partido?

Si quieres seguir en Internet el AC Milán vs. Cagliari , Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.