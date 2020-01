Manchester United vs Norwich EN VIVO vía ESPN 2: partidazo por la fecha 22 de la Premier League

ESPN 2 EN VIVO Manchester United vs Norwich ONLINE desde Old Trafford | Fútbol inglés este sábado 11 de enero, desde las 10.00 a.m. (hora peruana), por la fecha 22 de la Premier League. Dos combinados que urgen de la victoria.

Los 'Red Devils' están obligados a ganar en casa tras su última derrota a manos del Manchester City y porque, además, juegan contra el colero del torneo. En teoría ya tienen los tres puntos asegurados, pero nada está dicho hasta que ruede el balón.

Ganar o ganar, así de claro es el panorama en United tras perder ante el 'City' por la Copa de la Liga. Sumado a que no conocen de victorias en sus últimos tres enfrentamientos en todas las competencias, por lo que saldrán con todo desde el primer minuto.

El llamado a ser el héroe del partido es Anthony Martial, quien atraviesa un idilio con las redes y viene asumiendo el rol protagónico en los 'Red Devils'. El francés tendrá el apoyo de Marcus Rashford y David James.

El Norwich, por su parte, es colero en la Premier League y así ganando de visita seguirá en el último lugar de la tabla, pero al menos servirá para romper una racha negativa y ganar luego de ocho jornadas.

👏 @camjerome33 and @alextettey86 scoring at Old Trafford 👏



A throwback to our last visit to Manchester United and a first win there since 1989 ⬇️ pic.twitter.com/DGrkJWeKqp — Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 10, 2020

Manchester United vs Norwich será transmitido por ESPN 2 y es válido por la fecha 22 de la Premier. Los 'Red Devils' suman 31 puntos y están 27 unidades del líder Liverpool. El Norwich, a su vez, apenas tiene 14.

ALINEACIONES PROBABLES MANCHESTER UNITED VS NORWICH

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Jones, Williams; Matic, Fred; James, Pereira, Rashford; Martial

Norwich: Krul; Aarons, Zimmermann, Hanley, Byram; Vrancic, Tettey; Buendia, McLean, Cantwell; Idah

A qué hora ver MANCHESTER UNITED VS NORWICH EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.00 a.m.

Estados Unidos: 10.00 a.m. (ET) / 8.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 p.m.

En qué canales ver MANCHESTER UNITED VS NORWICH EN VIVO ONLINE

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: DAZN

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky Hd

República Dominicana: RUSH, Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Sky HD

Alemania: Sky Sport 1 HD, Sky Go

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: DAZN

Trinidad y Tobago: RUSH

Reino Unido: BBC Radio 5 Live

Estados Unidos: NBC Sports Gold

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Manchester United vs Norwich EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Premier?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Manchester United vs Norwich EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.