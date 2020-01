Ver TV Azteca EN VIVO, Morelia vs Toluca 0-1 ONLINE por Liga MX

TV Azteca EN VIVO Morelia vs Toluca ONLINE Liga MX | HOY viernes 10 de enero, a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana) y 9.00 p.m. (hora mexicana), se verán las caras por la primera fecha del Torneo Clausura MX 2020.

Morelia vs Toluca EN VIVO | Minuto a minuto

La previa

El cuadro 'monarca' buscará comenzar con el pie derecho el Clausura. La consigna es superar o igualar lo hecho en el Apertura 2019, donde alcanzaron las semifinales. Mientras que los 'Diablos Rojos' pretenden dar el golpe de visita.

Sin Edison Flores que se encuentra en Washington pasando exámenes médicos con el DC United, el Monarcas Morelia hace su estreno en el Clausura MX 2020. El rival a vencer es el Toluca de Juan Manuel de la Torre.

#MoreliaVsToluca | 👑



¡MAÑANA ES EL DÍA! 🙌🏻 Vamos por la primera victoria del año en casa 🏟 pic.twitter.com/324heN6qkx — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) January 10, 2020

La última vez que se midieron fuerzas fue en el pasado 15 de septiembre, duelo correspondiente por la fecha 9 del Apertura MX 2019. Aquel enfrentamiento, el cuadro monarca se impuso 2-0 en calidad de visita. Luis Mendoza y Fernando Aristeguieta anotaron.

Cabe destacar que Jorge Valdivia aún no podrá aportar su magia en Monarcas, pues recién acaba de llegar a Morelos para unirse al plantel rojiamarillo. Hay mucha expectativa por ver al flamante refuerzo que ocupará el vacío de Flores.

El Toluca llega a esta cita con el hambre de revancha y de lavarse la cara tras quedarse sin liguilla al mando de Ricardo La Volpe, quien dejó el cargo. El partido será transmitido a través de TV Azteca y es válido por la primera fecha del Clausura 2020.

A qué hora ver MORELIA VS TOLUCA EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos: 10.00 p.m. (ET) / 8.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 00:00 a.m. (medianoche sábado)

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4:00 a.m. (sábado)

En qué canales ver MORELIA VS TOLUCA EN VIVO ONLINE

México: Azteca 7

