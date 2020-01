Hakan Sukur, de brillar en los Mundiales con Turquía a ser conductor de Uber

Turquía fue una de las revelaciones del Mundial Corea-Japón 2002 luego de llegar hasta semifinales y finalmente ubicarse tercero de aquel certamen. Una de las figuras de aquella selección fue Hakan Sukur, un delantero letal y clave en la importante campaña del combinado otomano, que además llegó a jugar en el Inter de Milán.

Incluso Sukur tiene el récord del gol más rapido en la historias de los Mundiales: se lo marcó a Corea del Sur en la definición por el tercer lugar a los 11 segundos.

Hoy tiene 48 años, sin embargo, la suerte no le ha sonreído producto de las malas decisiones que tomó, principalmente unirse al partido político de Erdogan, donde fue acusado de corrupción y una vez fuera de dicha agrupación, se inició una persecución contra él.

El exjugador debió huir a Estados Unidos, dejando a su padre encarcelado y con cáncer, la misma enfermedad que sufría su madre. Ni siquiera pudo alquilar las propiedades que tenía en su país natal por miedo a la represalias contra sus inquilinos. Abrió una cafetería en la tierra del tío Sam, que luego debió cerrar luego encarcelasen a un fan que se había hecho una foto con él y que unas personas sospechosas le intimidasen.

Hoy Sukur conduce un taxi Uber en Washington y vende libros para sobrevivir. El exatacante contó su drama en una entrevista al diario alemán Welt am Sonntag.

A CONTINUACIÓN FRAGMENTOS DE LA ENTREVISTA:

-"Estoy empezando a trabajar ahora. No me queda nada en ninguna parte del mundo. Erdogan me quitó todo. Mi derecho a la libertad, el derecho a explicarme, a expresarme, el derecho al trabajo"

-"Cuando me uní al AKP, Turquía era un país que se ajustaba a los estándares de la UE y recibió una gran inversión de Europa, pero la política de Erdogan llevó a la rigidez y se tomó una dirección completamente diferente, una orientación hacia Oriente Medio en lugar de hacia Europa. El partido me invitó a beneficiarme de mi popularidad. Entonces comenzaron las hostilidades".

-"¿Sobre las acusaciones de participar en el golpe de 2016 que supuestamente lazó el predicador islámico, Fetullah Gülen? ¿Cuál fue mi papel en eso? Nadie ha podido explicarme eso hasta la fecha. Solo hice cosas que son legales en mi país, en público. Pero me llamo Hakan Sükür. ¿Pueden señalar qué crimen debería haber cometido? No. Solo significa 'traidor' y 'terrorista. Soy enemigo del gobierno, no del estado ni de la nación turca. Amo nuestra bandera y nuestro país".

-"Cuando me fui, encerraron a mi padre y todo lo que tenía fue confiscado. Es un momento muy difícil para ellos. Todos los que tienen que ver conmigo tienen dificultades financieras".

EL DATO

Sukur jugó al fútbol profesional hasta el 2008. Su último equipo fue el Galatasaray de su país.