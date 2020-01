Xavi fue atacado por decir que Qatar es un país acogedor: "deja de hacer el ridículo", le respondieron

En Barcelona Xavi Hernández no deja de ser noticia. Luego del nombramiento de Quique Setién como nuevo director técnico "culé", el exvolante fue atacado por defender a Qatar y decir que "es un país cómodo y muy fácil de vivir".

"La familia está muy feliz porque nos han dado todo. Es un país muy fácil para vivir, muy cómodo, acogedor y seguro", fue lo que dijo Xavi Hernández en una entrevista con "Marca".

Estas declaraciones no fueron bien tomadas por el jugador de waterpolo, el español Víctor Gutiérrez, quien pidió "dejar de hacer el ridículo" al exfutbolista del Barcelona.

“Quizás tenga algo que ver que seas un hombre, blanco, heterosexual y millonario, Xavi. Qatar es un país absolutista en el que la homosexualidad, por ejemplo, está castigada con la cárcel. Hazte un favor y deja de hacer el ridículo cada vez que te ponen un micrófono delante”, criticó Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que el jugador de waterpolo se define como activista gay. Hace algunos años salió en la revista Shangay con el objetivo de dejar en claro su postura y pedir más visibilidad en el mundo deportivo de élite.

"No nos vendas la moto”. “Nadie critica que haya ido allí en busca de un retiro dorado. Después de una brillante carrera, se merece la mejor de las jubilaciones. Ok. Pero al menos ten la decencia de no alabar un sistema que no respeta los DDHH. Llévate la pasta, pero no nos vendas la moto, querido Xavi", continuó criticando al exfutbolista del Barcelona.

La crítica [Twitter]