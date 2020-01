Zinedine Zidane responde a sus críticos: "sí, tengo suerte, porque soy muy afortunado en la vida"

Zinedine Zidane es un experto ganando títulos con el Real Madrid, como el último de la Supercopa de España, sin embargo, sus críticos aseguran que la mayoría de sus éxitos son "de suerte" y que sus equipos no tiene un patrón de juego definido.

En España, "tener flor" significa que "tener suerte" y un periodista le consultó al francés si cree que sus logros como estratega 'merengue' son solamente producto del azar.

"Si tú preguntas eso, es porque tu lo crees. Acepto que puedo tener flor, porque soy un afortunado de la vida. Tengo que dar las gracias. Y trabajo para eso. Si piensas que sólo tengo eso, vale, no pasa nada", declaró el galo, que este sábado (10 a.m.) dirigirá al 'merengue' en el duelo ante el Sevilla por La Liga.

En calidad de estratega, 'Zizou' conquistó 10 títulos con el elenco blanco, entre ellos tres Champions League de forma consecutiva (2016, 2017 y 2018).

Asimismo, Zidane se refirió a la salida de Ernesto Valverde del Barcelona y recordó que hace muy poco era él quien estaba en la cuerda floja.

"Lo siento por él, porque no es una buena situación. Tengo un respeto enorme por él, es un entrenador muy bueno. Sabemos el cargo que tenemos, sobre todo en los clubes grandes. Para mí no cambia esto. Si yo pierdo dos partidos me van a criticar mucho como hace mes y medio. Yo lo que intento es dar el cien por cien siempre. Y para los entrenadores del Barça es igual. Nosotros siempre intentamos hacerlo bien y luego vosotros opináis. Lo siento por Valverde, de verdad", agregó.

EL DATO

Zidane ha tenido dos etapas como técnico del Real Madrid: de enero del 2016 a mayo del 2018 y de marzo del 2019 hasta la actualidad.