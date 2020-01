Real Madrid: Gareth Bale abandonó el Bernabéu por conflicto con Zinedine Zidane

Se iba acabando el partido ante el Sevilla y también se iba yendo Gareth Bale, quien no esperó el pitazo final. Al minuto 82’, el delantero galés se retiró del Santiago Bernabéu en su lujoso vehículo. El ex Tottenham no había sido convocado por Zidane, por lo que optó por tomar la decisión de marcharse sin quedarse a ver la victoria de su equipo, esta no es la primera vez que Bale comete esta acción.

Al parecer el técnico francés no habría convocado al galés por cuestiones tácticas y este no lo tomó de la mejor manera. Esta es la cuarta vez en la temporada que Bale hace esto, ya se le ha visto realizar este acto en los partidos ante el Leganés, Real Betis y el Galatasaray de Turquía.

Cabe resaltar que el “Expreso de Cardiff” no fue el único en no ser convocado, pues figuras como Sergio Ramos, James Rodríguez o Mariano también quedaron fuera. El galés entreno con normalidad toda la semana y, sin embargo, a pesar de que el partido es ante un rival fuerte Zidane decidió dejarlo de lado. Esto evidentemente provocó su reacción pues como se ha visto en la temporada no le gusta quedarse si no ha sido convocado.

Si bien puede ser mal visto que abandone el estadio antes de que acabe el encuentro de su equipo, el galés no ha incumplido ni roto ninguna norma, pues el régimen interno del club blanco resalta que los jugadores que no sean convocados deben permanecer hasta 10 minutos antes de que finalice el encuentro, por lo que como Bale salió al minuto 82’ no realizó un acto que se pueda sancionar.

Esta temporada Bale ha jugado por liga 12 partidos anotando en dos ocasiones y dando dos asistencias, mientras que por Champions League solamente jugó dos partidos y no tuvo ningún gol. Estas cifras vienen siendo muy bajas si se les compara con la de años pasados donde tenía un mayor porcentaje de partidos y de goles. ¿Seguirá en Madrid el futuro de Bale?

La última vez que se rumoreó un traspaso del galés fue cuando Antonio Conte ingresó al Inter de Milán y propuso a Bale como nuevo refuerzo. Sin embargo, el alto costo del delantero del Real Madrid hizo imposible que pueda concretarse dicha contratación, "Gracias, pero cuesta demasiado", fue la respuesta del club italiano ante el elevado precio.