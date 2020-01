Chicharito rompe en llanto tras firmar por Los Angeles Galaxy: "Nos retiramos del sueño europeo” [VÍDEO]

Chicharito Hernandéz es el nuevo refuerzo de Los Angeles Galaxy de la MLS club que lo convertirá en uno de los jugadores mejores pagados de la liga norteamericana, sin embargo, el delantero mexicano no estaría del todo contento, pues se estaría despidiendo del 'sueño europeo'.

En un conmovedor vídeo donde se encuentra conversando con sus padres, el ex jugador del Real Madrid se muestra muy nostálgico por dejar tan temprano las ligas europeas, considerada por los expertos las más competitivas del mundo.

En el registro que el mismo compartió en su cuenta de Youtube se puede ver que rompe en llanto al contar todo lo que siento al dejar una larga carrera en el viejo continente y arrancar un nuevo reto en la Major League Soccer:"Nos estamos retirando del sueño europeo".

Asimismo, agregó que en el mismo vídeo que su carrera como llegar a la MLS significaría el inicio del fin de su carrera en el fútbol:

"Quería hablar con ustedes porque está a nada de cerrarse lo de irme a Los Ángeles. Todo está perfecto, pa, nada más que es el principio de empezar a retirarme, Le estamos diciendo adiós a una carrera que trabajamos mucho", expresó Hernandéz.

En el mismo orden, se siente optimista por lo que pueda lograr hacer en su nuevo club, a donde llega para reemplazar al sueco Zlatan Ibrahinovic: "No es tanto el que no pude sino el decirle adiós a todo esto tan bonito. Este es otro sueño, es distinto, pero no es fácil. Lo único que quiero es jugar", finaliza.

Chicharito Hernandéz: ¿Cuáles son los clubes donde jugó el delantero?

Una carrera de grandes logros donde jugó para clubes muy importantes como el Manchester United, entre las temporadas 2011 - 2013 ganando dos títulos de la Premier League y tres Community Shield luego tendría el máximo pico de su carrera al convertirse en el nuevo jugador del Real Madrid.

En el conjunto blanco destacó en algunos partidos importantes y logró ganar el Mundial de Clubes en el 2014, luego continuaría su carrera en el Bayern Leverkusen donde jugó dos temporadas y en el 2017 ficha por el West Ham de la Premier League por las campañas 2017 - 2018.

Durante la segunda mitad del 2019 el mexicano volvería a la Liga Santander y esta vez para jugar por el Sevilla, donde se pensó que destacaría como la máxima figura, sin embargo, tuvo muy poco continuidad y terminó siendo relegado del equipo.