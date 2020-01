Cerro Porteño vs Guaraní [Tigo Sports EN VIVO] Horarios, TV y dónde ver Apertura 2020

Tigo Sports EN VIVO Cerro Porteño vs Guaraní ONLINE chocan HOY domingo 26 de enero en el Estadio Rogelio Lorenzo de la ciudad de Asunción por la Jornada 2 del Torneo Apertura 2020 de Paraguay a las 6:15 p.m. (hora peruana).

Después de vencer a San José en Bolivia por la primera ronda de la Copa Libertadores, Guaraní se medirá ante Cerro Porteño con el objetivo de buscar su primeros tres puntos en el Torneo Apertura 2020. Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Costas, un viejo conocido del fútbol peruano, no la tendrán nada fácil, ya que, la escuadra del 'Barrio Obrero' desea lograr un resultado positivo para continuar en el liderato de la tabla.

¿Cómo llega Guaraní al partido contra Cerro Porteño?

Tigo Sports EN VIVO Guaraní empezó de buena manera el 2020. Después de empatar en la Fecha 1 del Torneo Apertura 2020 con Sportivo San Lorenzo, el 'Aborigen' obtuvo un valioso triunfo en el encuentro de ida por la fase previa de la Copa Libertadores. Parecería que el alentador presente del 'Aurinegro' representaría un problema para el técnico Gustavo Costas, quien manifestó su preocupación por manejar un plantilla corto.

"Tenemos el problema de que el miércoles jugamos otro partido más. No tengo muchos jugadores, me encuentro diecisiete jugadores y tengo miedo de que alguno que juegue se llegue a lesionar y nos podemos quedar con muy pocos jugadores. Por eso estamos viendo quién está bien", reveló Gustavo Costas en la previa del cotejo frente a Cerro Porteño.

VIDEO | San José 0-1 Guaraní Copa Libertadores

Últimos partidos Cerro Porteño

Por su parte, Cerro Porteño inició con el pie derecho Torneo Apertura 2020. El equipo de Francisco Arce hizo respetar su localía y derrotó por 2-1 a Sportivo Luqueño. El experimentado artillero Nelson Haedo Valdez fue el encargado de sellar la victoria del 'Ciclón'.

Asimismo, el ambiente en Cerro Porteño es bueno y la comunicación de Francisco Arce con la prensa es abierta. El popular 'Chiqui' Arce no tuvo secretos al momento de referirse sobre el planteamiento que usará en el partido de este domingo.

"Probamos varios sistemas con todos los jugadores. Queremos acostumbrarlos a que en los partidos lo hagan naturalmente y vimos que lo pueden hacer. Después, la línea de tres o cinco es una alternativa", indicó Francisco Arce.

Cerro Porteño vs Guaraní Convocados

Cerro Porteño vs Guaraní Probables Alineaciones

Cerro Porteño: Rodrigo Muñoz; Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Juan Patiño y Alan Rodríguez; Federico Carrizo, Marcelo Palau, Juan Aguilar y Óscar Ruiz; Diego Churín y Nelson Haedo.

Guaraní: Gaspar Servio; Iván Ramírez, Cristian Javier Báez, Jhohan Romaña y Migue Benítez; Nicolás Maná, Ángel Benítez, Rodrigo Fernández y Raúl Bobadilla; Rodney Redes y Fernando Fernández.

Cerro Porteño vs Guaraní: Historial de Últimos Partidos

- 23 /01/ 2019: Guaraní 0 - 1 Cerro Porteño Paraguay (Torneo Apertura)

- 31 /03/ 2019: Cerro Porteño 5 - 2 Guaraní Paraguay (Torneo Apertura)

- 04 /08/ 2019: Cerro Porteño 2 - 2 Guaraní Paraguay (Torneo Clausura)

- 26 /10/ 2019: Guaraní 1 - 2 Cerro Porteño Paraguay (Torneo Clausura)

📸 Postales de la sesión de entrenamientos del Ciclón de Barrio Obrero ⚽️🌪#SomosPueblo 🔵🔴 pic.twitter.com/10jucy1mUO — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) 25 de enero de 2020

A qué hora juega Cerro Porteño vs Guaraní EN VIVO ONLINE

- Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6:15 p.m.

- Estados Unidos: 6:15 p.m. (ET) / 4:15 p.m. (PT)

- Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 7:15 p.m.

- Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile: 8:15 p.m.

- España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 00:15 a.m. (lunes)

Qué canal transmite Cerro Porteño vs Guaraní

Cerro Porteño vs Guaraní será transmitido por Tigo Sports EN VIVO en Paraguay. Además, Libero.pe te mantendrá informado del esperado cotejo.

Por dónde ver Tigo Sport EN VIVO Cerro Porteño vs Guaraní

Cerro Porteño vs Guaraní puedes ver EN VIVO vía Tigo Sports. Si no estás cerca de un televisor, tienes dos opciones de no perderte el duelo. ¿Cuáles son? Pues, a través de la página web o descargarte la aplicación del mencionado medio.

Cerro Porteño vs Guaraní por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por el Torneo de Paraguay?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Cerro Porteño vs Guaraní EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una cobertura MINUTO A MINUTO con todas las incidencias del partido.