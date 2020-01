Marcelo Bielsa logró la cesión del mejor socio de Kylian Mbappé

En el Campeonato Europeo de la UEFA Sub-19, celebrado en Alemania en el año 2016, permitió conocer a dos perlas de la selección de Francia: Kylian Mbappé y Jean-Kévin Augustin. En ese entonces, ambos pertenecían a las divisiones menores de Paris Saint-Germain y se preveía su ascenso directo al primer equipo.

Jean-Kévin Augustin fue designado el Mejor Jugador y, además, se quedó con la Bota de Oro del referido campeonato juvenil: convirtió seis goles. Fue figura en la final (y victoria por 4-0) sobre Italia.

Sin embargo, sus caminos tomaron distintos rumbos: Mbappé finalmente fue promovido al cuadro principal, mientras que Augustin terminó mundándose a la Bundesliga: fue fichado por RB Leipzig. Destacó A pesar de sus cortos 19 años, el francés destacó en su primera temporada: anotó 12 goles en 37 partidos.

Sin embargo, no pudo sostener esos números para la segunda campaña: 8 goles en 30 partidos. Fue entonces que recaló en Mónaco para el actual campeonato (2019/20), pero el mal momento del cuadro francés no le permitió desarrollarse: 13 partidos y un solo gol. Decidió marcharse y antes de que culmine el primer mes del año 2020 partió hacia Leeds United.

"Leeds United se complace en anunciar la firma de Jean-Kévin Augustin. El delantero se une a los 'blancos' en un acuerdo de préstamo inicial hasta el final de la temporada con el equipo de la Bundesliga Red Bull Leipzig. Llevará la camiseta 29 durante su tiempo en Elland Road. El club tiene la opción de fichar al jugador permanentemente al completar su periodo de préstamo", refiere el comunicado enviado por la institución inglesa.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Jean-Kevin Augustin on an initial loan deal from Red Bull Leipzig