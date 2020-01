Boca Juniors, River Plate y la AFA critican designación de Mauricio Macri en la FIFA

La designación de Mauricio Macri, expresidente de Argentina, como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA ha desatado ciertas críticas en varias personas relacionadas al fútbol argentino.

Jorge Amor Ameal, actual presidente de Boca Juniors, se sumó a ello, asegurando que no está conforme y que se debería dedicar a la política del país, no al fútbol.

"Gianni Infantino debería haber consultado a todos clubes. No estoy de acuerdo, para nada. Los dirigentes políticos se tienen que dedicar a la política y los dirigentes deportivos a los clubes. Me parece que la FIFA no es un premio consuelo", indicó el directivo de Boca Juniors.

Como se recuerda, Mauricio Macri fue presidente de Boca Juniors desde 1995 hasta 2007, aunque retornó a su cargo algunos meses en el 2008.

Por su parte, el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, mediante su cuenta de Twitter se mostró muy disgustado pues aún recuerda los estragos dejados por él cuando fue mandatario nacional.

La AFA, máximo ente del fútbol argentino, también hizo pública su posición mediante un comunicado.

"Teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la FIFA y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos que la misma es ajena a la voluntad de esta Asociación del Fútbol Argentino, asumiendo por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación"