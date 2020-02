Carlos Zambrano tendrá que esperar para su debut con Boca Juniors

Después de mucha espera, Carlos Zambrano fue oficializado como nuevo jugador de Boca Juniors, en su búsqueda por adquirir la continuidad esperada que le permita ser convocado por Ricardo Gareca. No obstante, el camino del "León" para meterse en el once no será fácil.

Según FOX Sports, el zaguero de la selección peruana tendrá que esperar un par de semanas antes de ser incluido en la lista de convocados. Esto se debería a que el ex Frankfurt no se encuentra en óptimo estado físico y necesita ponerse a punto en los entrenamientos del elenco "xeneize".

Aún así, Zambrano acompañó a su nuevo equipo a Córdoba para el encuentro contra Talleres, que terminó en victoria del "oro y azul" por 2-1 con anotaciones de Sebastián Villa y Carlos Tévez, ubicándose en el segundo lugar con 33 puntos.

Cabe recordar que en el duelo contra los "albiazules", periodistas del medio argentino destacaron las virtudes del central peruano y recalcaron los aportes que el "León" podría dar dentro del campo, tanto en la Superliga como en la Copa Libertadores.

En la segunda quincena de febrero, Boca Juniors deberá enfrentarse por la liga con Central Córdoba, Godoy Cruz y Colón de Santa Fe, encuentros en los que Zambrano podría realizar su esperado debut con el conjunto "xeneize".

El "Kaiser" pondrá todos sus esfuerzos en llenarle los ojos a Miguel Ángel Russo para pertenecer a la zaga titular y con ello llegar en el mejor estado a las Eliminatorias Qatar 2022, que dará inicio en marzo, y la Copa América en junio.