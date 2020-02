PSG vs Nantes EN VIVO ONLINE por la Ligue 1

PSG se enfrenta con Nantes por la jornada 23 de la Ligue 1 EN VIVO ONLINE este martes 4 de febrero a las 3:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Estadio de la Beaujoire y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Los parisinos vienen de aplastar por 5-0 al Montpellier con goles de Kylian Mbappe, Ángel Di María, Pablo Sarabia, Layvin Kurzawa y Daniel Congre en propia puerta, ubicándose más líderes que nunca con 55 puntos, con 12 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Marsella.

Desafortunadamente para los intereses del PSG, que suma 10 encuentros sin conocer la derrota en la liga francesa, no podrá contar con la presencia de su máxima estrella, Neymar, quien sufrió un golpe en las costillas en el último duelo.

Así mismo, Thomas Tuchel puso paños fríos al cruce que tuvo con Mbappe tras sustituirlo. "No hay crisis. No estoy enfadado personalmente. Yo soy el entrenador y ellos jugadores muy importantes, a los que necesitamos para ganar partidos. Pero también es necesario controlar al grupo y que no haya división", señaló el técnico alemán en conferencia de prensa.

Por otro lado, Nantes viene de caer por 3-2 ante el Rennes y se ubica en la novena casilla con 32 puntos. El conjunto de Cristian Benavente acumula dos derrotas consecutivas en la Ligue 1 y buscará ante el vigente campeón francés acabar con esta racha.

La última vez que el PSG y Nantes se vieron las caras fue en diciembre del 2019. El encuentro que se llevó a cabo en el Parque de los Príncipes se lo llevó el conjunto parisino por 2-0 con anotaciones de Kylian Mbappe y Neymar.

POSIBLES ALINEACIONES DEL PSG - NANTES EN VIVO EN DIRECTO POR LA LIGUE 1

XI PSG: Keylor Navas; Thomas Meunier, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa; Idrissa Gueye, Marco Verratti, Leandro Paredes, Kylian Mbappé, Ángel di María; Mauro Icardi.

XI Nantes: Denis Petric; Percy Prado, Molla Wagué, Rene Khrin, Charles Traoré; Abdoulaye Touré, Imran Louza, Kader Bamba, Moses Simon, Ludovic Blas; Renaud Emond.

HORARIOS DEL PSG - NANTES

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 4:00 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5:00 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL PSG - NANTES?

Si quieres seguir en Internet el PSG vs Nantes, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.