Lo celebran Real Madrid y Juventus: Manchester United le deja el camino libre a Paul Pogba

Paul Pogba vive sus últimos meses como jugador del Manchester United y es que según la prensa inglesa el club está resignado a prescindir del 'Pulpo' al final de la temporada luego de que este manifieste en más d una oportunidad su voluntad de salir del equipo.

Según apunta en la edición de hoy el diario inglés 'The Mirror', el club tiene la chance de prorrogar el contrato del 'Pulpo' que vence en el 2021; no obstante, a raíz de sus deseos de partir, United no hará efectivo la opción de renovación.

Recordemos que Pogba apenas ha disputado 6 partidos en la temporada debido a una lesión crónica en el tobillo derecho que no le ha permitido rendir en su máxima plenitud, pese a ello Juventus y Real Madrid no le han perdido de vista.

Incluso, el hecho que United acepte su partida es una noticia que emociona en Turín y en Madrid. Cabe destacar que la 'Casa Blanca' se encuentra más cerca de asegurarlo por ser un pedido expreso de Zinedine Zidane.

En el cuadro blanco consideran que el 'Pulpo' puede ser un gran espejo para complementar la explosión de Federico Valverde, quien ya desplazó a Luka Modric del equipo titular, de ahí que lo quieran sí o sí en Concha Espina.

EL DATO:

Pogba registra 31 anotaciones en tres temporadas y media con el United.