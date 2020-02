Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY jueves 06 de febrero de 2020

Partidos de hoy jueves 06 de febrero, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Pre Olímpico Sub 23: Argentina vs. Colombia, Copa Libertadores: Barcelona SC vs. Sporting Cristal, Copa Sudamericana: Blooming vs. Emelec ONLINE GRATIS.

Por la Copa del Rey se enfrentaran el actual líder de la Liga, el Real Madrid que buscará seguir con su buena racha y vencer al Real Sociedad para poder avanzar en el torneo, El conjunto blanco llega de quedarse con el derbi la ciudad, tras ganarle por la mínima diferencia al Atlético de Madrid.

Otro de los encuentro que prometen ser muy interesantes son los que llegan por el cuadrangular del Preolímpico Sub 23, Argentina se enfrentará a Colombia, mientras que Brasil lo hará ante Uruguay.

Sporting Cristal hará su debut en la Copa Sudámericana ante Barcelona de Ecuador, el cuadro 'rimense' llega con sus flamantes refuerzos, sin embargo, podría presentar la baja de uno de sus nuevos fichajes, Ray Sandoval, que se lesionó en el 'Tarde celeste'.

Partidos de hoy 06 de febrero

13:00 Real Madrid vs. Real Sociedad

15:00 Athletic Club vs. Barcelona

Liga MX

22:15 Atlas vs. Morelia

Copa Libertadores

19:30 Barcelona SC vs. Sporting Cristal

Pre Olímpico Sub 23

18:00 Brasil Sub-23 vs. Uruguay Sub-23

20:30 Argentina Sub-23 vs. Colombia Sub-23

Copa Sudamericana

17:15 Blooming vs Emelec

19:30 Millonarios vs Always Ready

19:30 Unión Santa Fe vs Atlético Mineiro