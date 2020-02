Lionel Messi podría irse a mediados de año por diferencias con los dirigentes del Barcelona

El conflicto de Lionel Messi y el director deportivo del Barcelona, Eric Abidal, podría traer consecuencias. La salida del francés parece una vía rápida para solucionar el problema, aunque no se descarta que finalmente sea el astro argentino quien se marche.



Es que este no es el primer desacuerdo de la “Pulga” con la directiva de Josep Maria Bartomeu. Por ejemplo, la salida de Ernesto Valverde no convenció al capitán “culé”, pues ambos tenían una relación cercana y de respeto mutuo.

Y la situación se agravó cuando Abidal acusó a los jugadores de ser responsable del cese del “Txingurri”. El “10” está indignado y según la prensa española, hasta podría marcharse del club en una medida radical.

Si bien es cierto Messi tiene contrato hasta junio del 2021, el vínculo incluye una cláusula especial que le permite a “Lío” romper el acuerdo de forma unilateral a mediados de este año y solo debe comunicar su decisión con un mes de anticipación.

El rosarino está fastidiado con las decisiones dirigenciales que solo han perjudicado deportivamente a un Barza, que este 2020 cumplirá cinco años sin ganar la Champions League.

Por el momento se descartó que el Barza vaya a cesar a Eric Abidal de sus funciones.

EL DATO

Messi tiene 32 años y varias veces ha declarado que le gustaría retirarse vistiendo la camiseta de Newell's Old Boys, su primer equipo.