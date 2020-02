Lionel Messi confiesa que le gustaría jugar con Cristiano Ronaldo: ¿Será en la Juventus? [VÍDEO]

Barcelona no atraviesa un buen momento, el conflicto interno entre Abidal y Lionel Messi sumado a la eliminación de la Copa del Rey ponen al '10' en una situación nada cómoda para el jugador, que según la prensa internacional se estaría cuestionando su continuidad.

En las últimas horas la crisis en el Barca se agudizó con el batacazo que sufrieron en San Mamés, tras caer por la mínima ante el Athlético Bilbao. El conjunto azulgrana que ya arrastraba problemas internos ahora se enfrenta a la posibilidad de perder a su mejor jugador.

El diario italiano 'Gazzetta Dello Sport' aprovechó el pánico que vive el Barca para lanzar una bomba, pues afirma que la Juventus estaría interesado en fichar al argentino el próximo verano y así juntarlo con Cristiano Ronaldo en una delantero de ensueño ¿Se imaginen a CR7 y Messi jugando juntos?

Este rumor cobra fuerza con las declaraciones que hizo en su momento el atacante argentino en la Gala del Balón de Oro del 2014 que se realizó en Zurcih, en aquella oportunidad 'Leo' confesaría que le gustaría compartir vestuario con su eterno rival, CR7.

“¿Te gustaría jugar con Ronaldo alguna vez en el mismo equipo?”, fue la pregunta que le hicieron a Lionel Messi, quien no dudó en responder lo siguiente: “Sí, obvio, cómo no. Siempre me gusta jugar con los mejores".

Las palabras de 'Leo' ilusionan a los hinchas de la 'Vecchia Signora' que ven con buenos ojos tener a los dos mejores jugadores de los últimos tiempos conformado la que sería la ofensiva más letal del mundo fútbol.

Lionel Messi y su contrato con el Barcelona

Messi tiene contrato vigente con el Barcelona hasta junio de 2021, no obstante, el convenio del jugador presenta una claúsula de 'escape' que le permite salir del club antes y sobre todo a costo cero, lo que significa que se marcharía del Barca si fuera el caso, sin costarle ningún euro a su nuevo equipo ¿Lo hará?

Lionel Messi ¿Cuántos goles lleva esta temporada con el Barcelona?

Esta temporada ha sido un poco irregular para el Barcelona, pues no ha podido armar un equipo que logre convencer a los hinchas, sin embargo, Lionel Messi, no ha defraudo y a falta de un Luis Suáre y Dembélé, se ha puesto como el goleador del equipo con 19 tantos en 25 partidos jugados.