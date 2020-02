¡Ruidíaz consigue impresionante premio! La 'pulga' fue elegido el mejor deportista del año en Seattle

La ‘Pulga’ de Seattle celebra. Raúl Ruidíaz es una estrella en Estados Unidos, en el Seattle Sounders viene de salir campeón de la MLS y por ello ha sido premiado como mejor deportista masculino del año de todo Seattle.

Es decir, el peruano no solo gano un premio con respecto al fútbol, sino que logró imponerse por delante de otros grandes deportistas en distintas disciplinas. Raúl Ruidíaz era uno de los favoritos a ganar este trofeo y finalmente es suyo.

El peruano se impuso por delante de deportistas como Blake Bodily (UW Soccer), Matisse Thybulle (UW Basketball), Tyler Lockett (Seattle Seahawks), Rui Hachimura (Gonzaga Basketbal) y Max Borghi (WSU Football).

Congratulations @RaulRuidiazM for winning the @SeattleSC Male Sports Star of the Year award! 👏#85SSY pic.twitter.com/ovfbVdL5fF