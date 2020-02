Pablo Pérez rompió su silencio y reveló detalles de su inesperada salida de Independiente | Superliga Argentina

Luego de su salida repentina de Independiente de Avellaneda, el volante Pablo Pérez rompió su silencio tras cerrarse su pase a Newell's Old Boys.

"No me fui de la mejor manera porque no tuve un año bueno ni rendí como esperaba. Tuve un año muy bueno con mis compañeros pero cuando los resultados no se dan es difícil hacer un análisis", indicó el volante argentino.

"No pensé que cuando me echaron con Boca era mi último partido en Independiente. Jugamos contra River y Boca, pero se ve que la expulsión revivió la salida. Nos sentamos, hablamos, nos pusimos de acuerdo y pudimos salir", agregó Pablo Pérez a "Fox Sports".

Eso sí, el ahora futbolista de Newell's Old Boys dejó en claro que su salida del "Rojo" fue por un tema económico. "Si quería, me quedaba, pero era un problema económico para el club y no me gustaría quedarme y que estemos todos incómodos", señaló.

Pablo Pérez también reveló que su relación con Lucas Pusineri, DT de Independiente, era excelente.

"Me saco el sombrero con Pusineri. Fue sincero del primer día hasta el último. Es complicado encontrar un técnico que diga la verdad y te vaya de frente. Me dijo que me bancaba en cualquier situación, que el problema mío era con la dirigencia y que iba a respetar cualquier decisión que tomara", sentenció el jugador de 34 años.