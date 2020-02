Ronaldo habla de su salida del Barcelona: "Yo no quería irme, pero la decisión nunca estuvo en mis manos"

Ronaldo Nazario declaró hace poco en una entrevista para 'LaLiga 90 Aniversario' y se animó a hablar de todo, entre los temas que más ha causado revolución es su salida del Barcelona, pues por las palabras del propio jugador nunca tuvo intención de irse de la entidad azulgrana.

El campeón del mundo confesó que nunca fue su intención irse del club pues se sentía cómodo y a pesar de no haber tenido una campaña destacable, consideraba que la siguiente temporada seguiría defendiendo la camiseta 'culé':

"Yo había firmado el contrato renovando al final de la temporada y me fui de viaje con Brasil, y a los cinco días me llamaron para decirme que no podría seguir con la renovación. Nunca estuvo en mis manos. Yo tenía el deseo de seguir. Si el club no me valoraba como que tenía que ser, no estaba en mis manos esta decisión. Me hubiera gustado quedarme", reveló Ronaldo.

Esa habría sido el principal motivo por el cual luego decidió firmar por el Real Madrid, donde tuvo mu mejor momento logrando hacer historia con el club blanco, donde marcó 104 goles, la mayor cantidad de tantos anotados en su carrera.

Ronaldo y su estancia en el Real Madrid

Asimismo, habló sobre su paso por el Madrid: "Mi ilusión era jugar un día en el Madrid y peleé hasta el último momento para venir. El Madrid, vaya donde vaya, es Real Madrid. Hay una gran expectación y una gran presión.Están los mejores jugadores del mundo", indicó el 'Fenómeno'.

Ronaldo y los 'Galácticos'

Ronaldo fue uno de los 'galácticos' del Real Madrid y guarda los mejores recuerdos de aquella época memorable en su carrera: "Había muchísima expectación por los galácticos y al final dimos muchísimo espectáculo, fue una generación ganadora, que ha cambiado la manera de hacer los negocios dentro del fútbol", finalizó el astro del brasileño.