Pedro Gallese fue obligado a hablar en inglés en concentración de Orlando City [VIDEO]

El portero Pedro Gallese regresó al extranjero para seguir creciendo en su carrera futbolística, ahora para ser parte de las filas del Orlando City de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos. Todavía en pretemporada, el ‘Pulpo’ sigue con su adaptación a la nueva liga.

Parte de ese cambio tiene que ver con el acoplarse a la vida y en especial al idioma, algo que parece le está costando. El área de prensa de Orlando City captó algunas imágenes de la cena en la concentración del equipo, bajo las órdenes del entrenador Óscar Pareja.

Y es que, como sucede con los nuevos jugadores, Pedro Gallese debía presentarse ante todos. El ex Alianza Lima se subió a una silla, imaginando un estrado improvisado, y pasó a hacer su respectivo saludo, aunque no hubiera esperado el ‘rechazo’ de los presentes.

“Bueno, soy Pedro Gallese”, expresó el ‘1’, pero antes que termine la frase, fue interrumpido por sus compañeros. “English”, fue la fase al unísono que se apoderó del comedor, pues todos deseaban que el guardameta se exprese con el idioma predominante en EE. UU.

Pedro Gallese soltó una carcajada, pero no tuvo más remedio que aceptar el pedido de los presentes. “My name is Pedro Gallese”, fue lo siguiente que dijo, desatando algunas risas y dejando notar que todavía debe prepararse para dominar por completo el idioma.

Pedro Gallese tiene un pasado en Norteamérica

Pedro Gallese antes tuvo un paso por la Liga MX, siempre defendiendo la camiseta de los Tiburones de Veracruz. La diferencia es que no había problemas de comunicación en dicho país. Esta vez, es fundamental hablar inglés y no tener problemas al hablar con su defensa.

EL DATO

Orlando City alista su debut en la MLS para el sábado 29 de febrero, cuando reciban al Real Salt Lake.