¡No aprende! Neymar se va de fiesta en medio de su lesión y en el PSG explota

PSG ya no sabe que hacer con Neymar, pues cuando parecía que la relación marchaba bien entre ambos, el brasileño decidió irse a un evento publicitario en París, algo que no estaría mal si no fuera que el jugador esta lesionado y es duda por los octavos de final de la Champions League.

Ney no estuvo presente en el duelo del PSG frente al Dijon, por una lesión y ahora se analiza su presencia ante el Borussia Dortmund, siendo ese el partido más importante que tienen los parisinos en lo que va de la temporada.

En medio de este contexto el delantero brasileño fue captado en una fiesta en París, tras haber sido parte de un acto publicitario, el vídeo en donde aparece el jugador divirtiéndose de lo más tranquilo con un grupo de amigos.

Neymar que cumplió la semana pasada 26 años sufrió una leve lesión en el partido ante Montpellier, sin embargo, esta parece haber complicado más de lo normal, por lo que se pone en duda al delantero para el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

Pero lo que molestó más al PSG, fue que sabiendo que se encuentra lesionado no guarde las medidas correspondientes para su rápida mejora, por lo que toman este hecho como un acto de irresponsabilidad por parte del jugador.

Vale recordar que en las dos ediciones pasadas de Champions League, el brasileño tampoco estuvo presente por diferentes lesiones, así que de ser el caso en esta oportunidad el PSG estallaría en contra del ex Barca.