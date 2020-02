Hakim Ziyech de caer en las drogas a ser el nuevo fichaje del Chelsea [VÍDEO]

Chelsea el último jueves hizo oficial el fichaje de Hakim Ziyech por 40 millones de euros y 4 más en variables. El mediocampista marroquí es uno de los hombres más desequilibrante del Ajax y a partir de la próxima temporada defenderá los colores del conjunto 'blue'.

Ziyech de tan solo 26 años tuvo una gran campaña con el equipo holandés luego de eliminar a la Juventus y Real Madrid en la pasada Champions League que lo llevó a estar en la órbita de varios clubes de Europa, eligiendo al final al equipo de Frank Lampard.

Chelsea: Ziyech y su complicada infancia

El aún jugador del Ajax relató en una entrevista al diario holandés, De Volskrant. lo difícil que fue su infancia y que tras la muerte de su padre estuvo muy cerca de perder el rumbo: "Mi padre estaba muerto.Y estás ahí, eres un niño de diez años. Ya no volví a la escuela. El fútbol tampoco me importó. Me había ido por completo. Lo dejé todo", contó Ziyech,

Luego de ese difícil momento en su vida, el Hakim no tenía intención de seguir una carrera en el fútbol hasta que conoció al hombre que se convertiría en su mentor y uno de los responsables de su éxito, Aziz Doufikar, primer marroquí en llegar al fútbol de Holanda.

“Después de la muerte de su padre, Hakim se salió completamente de los rieles. Bebía, fumaba y también tomaba drogas. Le ayudé lo mejor que pude para alejarlo de este mal camino. Yo era su mentor, su padre, su entrenador. Le dejé jugar varios torneos y luego simplemente le vi crecer", relató el ex jugador.

Chelsea y los clubes en donde jugó

Fue así que Hakim Ziyech inició una carrera en asenso, formado en la escuela del Heereenveen, pasó por el Twente antes de fichar en verano de 2016 por el Ajax, que pagó 11 millones de euros por el jugador y ahora continuaría su carrera en el Ajax.

Vídeo | Así juega Ziych nuevo fichaje del Chelsea