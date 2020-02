UEFA reveló el balón que se usará en las fases finales de la Champions League

La cuenta oficial de la Champions League en Twitter reveló a Istanbul 20, la pelota que será usada en las instancias finales del certamen internacional. Este miércoles 18 de febrero: Atlético de Madrid-Liverpool y Borussia Dortmund-PSG serán los encargados de estrenar el esférico.

"Camino a Estambul. Presentados el oficial 2019/20. UEFA Champions League final pelota de partido", indica mensaje en la referida red social. Los colores de la 'redonda' son muy llamativos. ¿Qué se pretende con esta medida?

Se ha podido conocer que se ha buscado plasmar la cultura artística de la ciudad turca con los colores púrpuras inspirados en el Bósforo y sus puestas de sol. Un detalle que no pasa desapercibido y que ha sido reforzado con la tecnología de la marca alemana.

Road to Istanbul 🇹🇷



Introducing the official 2019/20 #UCLfinal match ball by @adidasfootball! ⚽️ pic.twitter.com/iUbpHFr0Xq