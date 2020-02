Independiente del Valle vs Flamengo: Jacob Murillo anotó el 1-0 de tiro libre en la Recopa Sudamericana [VIDEO]

Independiente del Valle atraviesa por un gran nivel, de impresionante presente en la actualidad, y busca que ello se vea reflejado en la final de la Recopa Sudamericana. En la final ante Flamengo, el equipo ecuatoriano encontró la ventaja en el duelo con golazo de Jacob Murillo.

El árbitro sancionó una falta al borde del área de Flamengo, que generó mucha preocupación para el portero Diego Alves, pues estaba en una posición de posible remate directo a puerta. La decisión del experimentado guardameta fue cubrir bien con la barrera en su poste izquierdo.

Cristian Pellerano, el capitán, levantó el brazo y por su perfil todo indicaba que haría un centro, intentando imponerse por la vía aérea, pero esto solo fue un plan para distraer a Diego Alves. Fue así que, tras el pitazo del árbitro, Jacob Murillo sacó el remate directo a puerta.

El volante estaba muy concentrado y tenía claro la forma en la que iba a ejecutar: hizo un remate de zurda, fuerte y que superó bien la barrera humana para después clavarse en el ángulo. El guardameta se estiró lo más que pudo para atajar, pero fue imposible hacerlo.

La potencia del disparo y la dirección que tomó hizo que no tenga la suficiente fuerza para despejar. Las cosas no iniciar de la mejor manera para Flamengo, pero es no un escenario ajeno para ellos, pues en la final de la Copa Libertadores remontaron a River Plate para ser campeones.

Independiente del Valle vs Flamengo: ¿Cuándo se jugará la vuelta de la Recopa Sudamericana?

El encuentro de vuelta de la Recopa Sudamericana se jugará el próximo miércoles 26 de febrero en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La ventaja, hasta ahora, es de Independiente del Valle, pero será importante para ellos que no reciban un gol de Flamengo en casa.