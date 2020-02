Independiente del Valle vs Flamengo EN VIVO vía ESPN: alineaciones y canal por la Recopa Sudamericana [GUÍA TV]

Independiente del Valle vs Flamengo EN VIVO vía ESPN | este miércoles 19 de febrero desde las 8:30 p.m. (hora peruana) por la final ida de la Recopa Sudamericana ONLINE desde el Estadio Olímpico Atahualpa. El partido también será transmitido por ESPN Play, Directv Sports y Directv Go. Además, sigue las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será el uruguayo Leodán González. Iniciará el duelo para conocer al que será reconocido como el máximo monarca de Sudamérica, pues chocarán los campeones de la Copa Libertadores, Flamengo de Brasil, y de la Sudamericana, Independiente del Valle de Ecuador. Un encuentro duro, en el que prometen muchas emociones.

🇪🇨 Un equipo que juega ordenado y con calidad. @IDV_EC es el orgullo de todo Ecuador y arrancó la #LibertadoresSub20 con un triunfo por 2 a 1 ante @Libertad_Guma.



🔥Que jogo! Bastidores da vitória do #IndependienteDelValle sobre o #Libertad com direito a comemoração especial. pic.twitter.com/c9PsEdgOsg — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 18, 2020

Una final algo deslucida por el momento en el que ocurre, puesto que ya ambos torneos en los que se proclamaron campeones ya iniciaron. A pesar de ello, el sorprendente Independiente del Valle quiere seguir cosechando cosas a nivel internacional y quiere una nueva corona, aprovechando que iniciarán la llave en condición de local.

El último fin de semana debutaron en la Liga Pro de Ecuador, con una victoria 2-1 en casa sobre Mushuc Runa, con goles de Lorenzo Faravelli y Gabriel Torres, aunque el tanto de Muriel Orlando generó preocupación. El equipo de Miguel Ramírez no tiene mucha continuidad de juego, aunque la esencia que los llevó al éxito todavía se mantiene.

La situación de Flamengo es distinta, ya que han disputado un total de 8 partidos oficiales en la temporada 2020, ganando en 6 ocasiones, además de un empate y una derrota. El último fin de semana, el equipo de Jorge Jesus goleó 3-0 al Athletico Paranaense, con lo que se proclamó campeón de la Supercopa de Brasil. Están en un momento sublime.

.@GiorgiandeA: “Quando entramos no campo de jogo, respeitamos muitos os adversários. Temos a nossa característica. A cada vez vamos ser mais fortes e melhores. A humildade que temos também é uma característica e seguiremos por esse caminho“.



📷: @AlexandreVidal1 / CRF pic.twitter.com/pdZdMkHIoC — Flamengo (@Flamengo) February 18, 2020

Gabriel Barbosa, el gran goleador del 'Mengao' durante la temporada, pasada no estará presente porque arrastra una suspensión de la final de la Copa Libertadores que ganó. Su puesto será cubierto por el joven Pedro, quien será respaldado por el uruguayo De Arrascaeta y el sorprendente Bruno Henrique, quien mantiene su gran eficacia de cara al gol.

Independiente del Valle vs Flamengo EN VIVO: Posibles alineaciones

Independiente del Valle: Piedra, Landazuri, Schunke, Segovia, Beder Caicedo, Moisés Caicedo, Pellerano, Faravelli, Nieto, Torrres, Sánchez.

Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luis, William Arao, Éverton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro.

¿En qué canales ver el Independiente del Valle vs Flamengo EN VIVO por la Copa Libertadores?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, COTAS Televisión

Brasil: DAZN

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Chile: DIRECTV Sports Chile, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, DIRECTV Sports Colombia, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina, DIRECTV Sports Ecuador

Alemania: DAZN

Internacional: Bet365

Italia: DAZN

Países Bajos: Fox Sports Go, Fox Sports 4

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: DIRECTV Sports Peru, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal: Sport TV1, Sport TV LIVE

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: DAZN

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, DIRECTV Sports Venezuela, ESPN Play Sur

¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs Flamengo?

Perú: 8.30 p.m.

México (Centro): 7.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.30 p.m.

México (Noroeste): 5.30 p.m.

Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.30 p.m.

Colombia: 8.30 p.m.

Argentina: 10.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 1.30 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 10.30 p.m.

Paraguay: 10.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Bolivia: 9.30 p.m.

Venezuela: 9.30 p.m.

Canadá: 8.30 p.m.

Costa Rica: 7.30 p.m.

Guatemala: 7.30 p.m.

Honduras: 7.30 p.m.

El Salvador: 7.30 p.m.

Puerto Rico: 9.30 p.m.

República Dominicana: 9.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (al día siguiente)

Francia: 2.30 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 2.30 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 2.30 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 2.30 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Independiente del Valle vs Flamengo EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Independiente del Valle vs Flamengo, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.