James Rodríguez marginado por Zinedine Zidane para el Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid presentó la lista de jugadores que considerará Zinedine Zidane para enfrentar, por los octavos de final de la Champions League, al Manchester City. Lo más llamativo de esta convocatoria fue el haber dejado al margen al colombiano James Rodríguez.

Rodríguez fue considerado por 'Zizou' para el duelo ante Levante en la liga española, pero no tuvo la oportunidad de ingresar al campo de juego. La derrota en aquel cotejo generó que también pierdan el liderato ante FC Barcelona. Su espacio es cubierto por Vinicius Jr.

Convocados por Real Madrid para medirse ante Manchester City

Arqueros: Courtois, Areola, Altube.

Defensores: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy.

Mediocampista: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco.

Delantero: Benzema, Bale, Lucas, Jovic y Vinicius Jr.

James Rodríguez no regresaría a la selección de Colombia

Por otra parte, James Rodríguez es noticia en Colombia tras una peculiar revelación. Según el periodista Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, le jugador le comunicó a Carlos Queiroz que no lo convoque si no lo va a poner de titular en la selección.

"Se reunieron, la reunión fue amable, pero no se llegó a ningún acuerdo… Como me lo contaron, lo cuento, esta noticia me la dio un directivo oficial del fútbol colombiano", indicó Hernández. "Queiroz dijo que no podía asegurarle titularidad a James o si no estaba jugando, no podía asegurarle la titular. Y James le dijo que él no venía a la selección a ser suplente", detalló.

"Entonces la duda está en qué va a pasar si Queiroz va, en algún momento, a reconsiderar el tema de James Rodríguez. James insiste en que ser suplente en el Madrid es una competencia permanente, solo por el hecho de mantenerse en la plantilla de los convocados para cada partido. Y que hay otros jugadores que no tienen la exigencia que él sí tiene, así jueguen más partidos que él", agregó.

"En eso hay distintos criterios, si tiene ritmo de competencia o no tiene ritmo de competencia, James siente que físicamente está para que le mantengan su posición como titular en la selección Colombia. Aplaudo que sea 'frentero', porque eso colabora a la transparencia. Si el técnico toma una decisión ayuda a la transparencia", concluyó.