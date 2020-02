Hugo Gatti elogió a Maradona: "Al lado de lo que vi yo, Messi no existe"

El Barcelona vs Napoli en los octavos de final de la Champions League despertó nuevamente la comparación de Lionel Messi, quien pisó por primera vez el Estadio San Paolo, y Diego Armando Maradona, ídolo del conjunto "azzurri".

Existen opiniones divididas al respecto, sin embargo, hay un personaje del fútbol que vistió los colores de Boca Juniors que ubica al campeón de México 86 por encima del actual astro del Barcelona, Hugo Gatti.

El ex guardameta, quien compartió camarín con el "Pelusa" en Boca Juniors, asegura que después de lo que presenció de su compañero, la "Pulga" no se le acerca en lo más mínimo. "Messi está muy lejos. Al lado de lo que vi yo no existe", declaró Gatti para "El Chiringuito".

Así mismo, el "Loco" señaló a los mejores jugadores que ha visto en su carrera. "El mejor que vi en mi vida fue Pelé y después Alfredo Di Stéfano. El resto viene más atrás. Y hasta Ronaldinho, en su mejor momento, fue mejor que Leo Messi".

Además, Gatti considera que Diego destacó en momentos muy complicados, a diferencia de "Lio". "Yo estuve en Boca y la Selección Argentina con Maradona. Diego es mejor, sin discusión. Messi no lo superó. Además, Diego apareció en momentos grandes, en partidos importantes, Messi no".

El conjunto azulgrana se encuentra en plena lucha contra el elenco napolitano por los octavos de final de la Champions League. El encuentro de vuelta se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo en el Camp Nou.