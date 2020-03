La razón por la cual ultras bávaros detuvieron el Bayern Múnich vs Hoffenheim [FOTOS Y VIDEO]

El Bayern Munich vs Hoffenheim venía jugándose de manera normal. Es más, la visita goleaba con facilidad al cuadro local por un claro 6-0. Sin embargo, sus hinchas que se encontraban en el Rhein-Neckar-Arena paralizaron el encuentro al lanzar insultos y mostrar pancartas contra Dietmar Hopp, dueño mayoritario del cuadro de Sinsheim.

A pesar de que faltaba menos de 20 minutos para que el duelo llegue a su fin, los seguidores más radicales del Bayern Munich venían descargando su furia en las gradas lo que generó que el juez detenga todo pasando los jugadores de ambos equipos a retirarse a los camerinos.

Rápidamente muchas personas comenzaron a preguntarse qué era lo que había pasado, mientras que la cámara enfocaba a lo que parecía ser un dirigente o directivo del Hoffenheim.

Luego de varios segundos, la explicación llegó. Resulta que los “ultras”, facción de hinchas más radicales del Bayern Munich, empezaron a insultar llamando “hijo de put…” a Dietmar Hopp, dueño mayoritario y principal inversor del Hoffenheim.

No solo ello. También mostraron sus pancartas en las cuales atentaban contra él y su familia lo que llevó a que los mismos jugadores del Bayern Munich se acerquen a sus simpatizantes y les pidan que cesen los insultos.

Incluso, el mítico portero Oliver Kahn y el DT Hans-Dieter Flick tuvieron que intervenir para que la calma llegue al recinto del Hoffenheim. Para esto, ya todo estaba paralizado y había hinchas locales que pasaban a retirarse del estadio.

Al principio no se tenía mucha información del por qué el ensañamiento de los ultras del Bayern Munich con Dietmar Hopp, pero luego se dio a conocer la razón. El exitoso empresario alemán es uno de los hombres más ricos de aquel país europeo y se ha vuelto el principal inversor del Hoffenheim.

A través de una de sus empresas, Hopp quiere que el Hoffenheim luche los primeros lugares en Alemania y participe activamente en torneos como la Champions League y Europa League por lo que está haciendo los esfuerzos económicos para lograrlo.

Resulta que los seguidores de clubes tradicionales como el Munich, Dortmund, Monchengladbach, entre otros, no quieren que más empresas tengan que ver con el manejo del fútbol alemán. Un ejemplo claro es el caso del Redl Bull Salzburgo, equipo que tras ser adquirido por la conocida empresa de energizantes se encuentra luchando por cosas importantes en Europa.

Para los ultras, el manejo de los clubes debe y tiene que seguir siendo administrado por los socios y no empresas.

Cabe mencionar que este hecho ocurre a escasos días que el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB por sus siglas en alemán), condenara los actos ocurridos en el estadio del Borussia Mönchengladbach, en donde también hubo pancartas con el rostro de Dietmar Hopp.

Bayern Munich fans call Dietmar Hopp a “son of a bitch.”



Hansi Flick goes over immediately to tell the fans to remove the sign 👏 ❤️pic.twitter.com/N6lWxD9BWV