RB Leipzig se disculpó con japoneses por no dejarlos entrar al estadio por temor al coronavirus

El RB Leipzig publicó un comunicado para disculparse con los turistas japoneses que fueron impedidos de ver el partido del equipo alemán ante Bayern Leverkusen por la Bundesliga. Los ciudadanos asiáticos denunciaron un trato racista y revelaron que utilizaron el coronavirus como pretexto para echarlos del recinto deportivo.

En un comunicado, la entidad explicó que su personal de seguridad “fue instruido a chequear con intensidad a ciertos grupos como consecuencia de un potencial riesgo” a esta enfermedad.

RB Leipzig expresó sus disculpas a los 20 aficionados japoneses, quienes fueron además invitados para el siguiente duelo de local del equipo ante Friburgo por la Bundesliga. El club reconoció que no procedió de manera adecuada con respecto al coronavirus.

An update to our earlier statement regarding yesterday's incident involving Japanese spectators. #RBLeipzig has since met and discussed the incident with the affected group and has offered them our sincere apologies once again. pic.twitter.com/dS7fn4yuv4