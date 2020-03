Danilo Das Neves sobre partido ante Binacional "Busqué en Google Juliaca"

Jugar a 3,825 metros sobre el novel del mar no es fácil para ningún equipo y menos cuando desconoces todo de la ciudad. El mediocampista del Sao Paulo, Danilo das Neves Pinheiro o popularmente conocido como Tche Tche no dudó en asumir mediante conferencia la búsqueda que hizo sobre Binacional.

El brasileño confesó que cuando se enteró que jugarían en Juliaca agarró su celular para comenzar a familiarizar un poco más con la superficie en donde debutarán y se llevó más de una sorpresa al enterarse algunos detalles.

"Busqué en Google Juliaca y es una de las altitudes más altas del mundo. Ante ello tenemos dos alternativas: poner excusas o ser mejor que la altitud. Será difícil, pero saldremos enfocados en lograr un gran resultado", señaló el brasileño.

Por otro lado Tche Tche recordó que este será su segundo partido en ciudades de altura como Cochabamba. "La sensación es un poco dolor de cabeza, aunque logré hacerlo bien y yo no lo sentía tanto. Espero que suceda de igual manera ahora".

El cuadro brasileño registró un plan para contrarrestar llegando el jueves por la tarde a Juliaca luego de viajar vía Bolivia. El comando técnico hizo todo un estudio y será la mejor alternativa para conseguir los tres puntos.

EL DATO

Sao Paulo enfrentará a Binacional el jueves a las 7:00 pm por la Copa Libertadores.