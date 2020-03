Curiosa defensa de Ronaldinho: "No sabía que era un delito, es tonto"

El ex crack del Barcelona continúa sumergido en problemas legales. Ronaldinho y su hermano, Roberto de Assis Moreira, se encuentran bajo prisión preventiva tras haber ingresado ilegalmente a Paraguay. Los brasileños usaban identidades falsas en las cuales señalaban que eran de nacionalidad guaraní.

Con la noticia, el mundo del deporte quedo impactado, pues nadie se esperaba que el campeón del mundo con Brasil (Corea-Japón 2002) se viese involucrado en estos temas. El día de ayer, el brasileño declaró frente a la jueza Clara Ruíz Díaz. “El juzgado considera que estamos ante un hecho punible porque atentó contra intereses de la República” declaró.

Sin embargo, lo que causó gran asombro, fueron las declaraciones de su abogado. “La Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito, porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto”, señaló Adolfo Marín.

Además, añadió que fue triste ver como el ex futbolista pasaba duros momentos. “Ronaldinho es padre, y en lugar de estar con su hijo, que hoy celebra su cumpleaños, está dando declaraciones, diciendo la verdad ante la Justicia paraguaya”, agregó.

Ronaldinho habría roto en llanto tras el duro momento que vive, pues él no se encontraba al tanto de que estaba cometiendo un delito. ‘Dinho’ señaló que las identificaciones falsas fueron un regalo de algunos paraguayos, por lo que no sospechó que podría meterse en problemas.