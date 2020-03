Liverpool tiene la plantilla más cara del mundo, según estudio de la CIES

Liverpool ha sabido armar un cuadro competitivo para reinar a nivel internacional y local. La Champions League ya la pudo alzar la temporada anterior y en la presente tiene prácticamente el título de la Premier League asegurado. Dichos objetivos los ha cumplido gracias a las cotizados estrellas con las que cuenta.

Según un estudio del Observatorio Internacional de Fútbol (CIES por su siglas en inglés), la plantilla de Jurgen Klopp está valorizada en 1,569 millones de dólares, siendo Mohamed Salah el futbolista más caro del conjunto de Merseyside.

El segundo lugar lo ocupa el Manchester City, con US$ 1,520 millones, siendo el futbolista con mayor valor en el mercado Rahemm Sterling, un elemento que podría dejar que ha sido tentado por otros clubes.

Asimismo, Barcelona y Real Madrid, ocupan el tercer y cuarto lugar, con 1,307 y 1,240 millones de dólares respectivamente. Esta es una sorpresa para algunos, tomando en cuenta que en años anteriores los gigantes de España protagonizaban fichajes de costos estratosféricos.

Entre el top 10 aparecen otros elencos como Chelsea, Manchester United, PSG, Atlético Madrid, Tottenham y Juventus, todos protagonistas en sus ligas y animadores en sus participaciones continentales.



PLANTILLAS MÁS CARAS DEL MUNDO



Equipo Valor Jugador más caro

Liverpool US$ 1,569 millones M. Salah (US$ 167 m.)

Man. City US$ 1,520 millones R. Sterling (US$ 178 m.)

Barcelona US$ 1,307 millones L. Messi (US$ 156 m.)

R. Madrid US$ 1,240 millones E. Hazard (US$ 111 m.)

Chelsea US$ 1,126 millones N. Kanté (US$ 111 m.)

Man. Utd. US$ 1,125 millones P. Pogba (US$ 111 m.)

PSG US$ 1,093 millones K. Mbappé (US$ 223 m.)

At. Madrid US$ 934 millones J. Félix (US$ 100 m.)

Tottenham US$ 879 millones H. Kane (US$ 167 m.)

Juventus US$ 874 millones P. Dybala (US$ 100 m.)

EL DATO

Liverpool no gana la Premier League desde la temporada 1989-1990. ,