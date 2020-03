Ex jugador de tradicional equipo de la Premier League falleció tras caerse en un bar [FOTO]

En medio de las noticias del aumento de casos y muertes por el avance del coronavirus en el mundo, se conoció de una lamentable noticia que enluta al fútbol. Resulta que en Reino Unido falleció un exjugador que pasó por varios equipos de la Premier League.

Se trata de Peter Whittingham, quien hace una semana atrás, sufrió un grave accidente en un conocido bar local al sur de Gales que terminó costándole la vida tras hacerse oficial el pronunciamiento de las autoridades.

Incluso, uno de sus ex equipos se encargó de comunicar la información mediante las redes sociales lamentado profundamente el deceso del destacado centrocampista de 35 años.

“Con inmenso dolor debemos informar a nuestros aficionados que Peter Whittingham falleció a la edad de 35 años. Estamos desconsolados. La noticia del fallecimiento repentino de Peter nos ha sacudido hasta nuestros cimientos. Nuestro amor está con su esposa Amanda, su pequeño hijo y su familia”, fue el mensaje del Cardiff.

It is with an immeasurable amount of sorrow that we must inform supporters that Peter Whittingham has passed away at the age of 35.



