Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY viernes 20 de marzo de 2020

Partidos de hoy viernes 20 de marzo, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy A League de Australia, Primera División de Bielourrusia; Primera División de Singapur ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY 20 DE MARZO

19:00 La Fama vs. Britannia

01:30 Central Coast Mariners vs. Melbourne City

03:30 Brisbane Roar vs. Newcastle Jets

10:00 Brest vs. Smolevichi

12:00 Dinamo Minsk vs. Rukh Brest

Premier League de Bielorrusia

En Bielorrusia el fútbol ya se inició una nueva temporada de la Primera División y para hoy domingo, se jugarán los duelos entre: Brest vs. Smolevichi y Dinamo Minsk vs. Rukh Brest.

Amistosos de Clubes

06:45 Tanjong Pagar vs. Albirex Niigata (S)

A League de Australia

Hoy se juega la jornada 22 de la Primera División del fútbol australiano, donde Central Coast recibirá al Melboune City, mientras que Newcastle Jets visitará Roar.

Division di Honor - Aruba

La máxima categoría del fútbol en Aruba continua con la jornada 12, donde La Fama recibirá a Britannia, ambos equipos se encuentran las últimas posiciones de la tabla.

Premier League de Singapur

El fútbol en Singapur sigue en marcha con la Premier League que se juega a puertas cerradas. Tanjong Pagar recibirá en esta al Albirex Niigata que busca meterse en los primeros lugares de la tabla.