Neymar y los futbolistas que no respetaron la cuarentena por el coronavirus

Neymar no es el único futbolista que rompió el aislamiento social para viajar a su país. Hasta 10 jugadores que militan en Europa hicieron caso omiso de las disposiciones de las autoridades encargadas para combatir el coronavirus y vienen siendo duramente criticados.

Junto a “Ney”, otro elemento del PSG que dejó la cuarentena fue Thiago Silva, quien también se dirigió a Brasil, aunque el caso del “10” es más complicado porque no tiene pasaporte europeo y para regresar a París debe esperar que se abran las fronteras en el viejo continente.

Sin embargo, más imprudente fueron las actitudes de tres jugadores de la Juventus: Gonzalo Higuaín, Sami Khedira y Miralem Pjanic, quienes se fueron a Argentina, Alemania y Bosnia respectivamente, pese a que dos elementos de la plantilla “bianconeri” dieron positivos en COVID-19: Daniele Rugani y Blaise Matuidi.

Otro caso mediático es el de Luka Jovic, quien tomó un avión de Madrid a su natal Serbia para estar en el cumpleaños de su novia.

También hay casos de futbolistas en Inglaterra, quienes no abandonaron el territorio británico, pero no respetaron el aislamiento y se les observó jugando fulbito, uno de ellos del Chelsea.



ADEMÁS DE NEYMAR, LOS OTROS JUGADORES DEL VIEJO CONTINENTE QUE NO RESPETARON LA CUARENTENA



Luka Jovic

Real Madrid

El jueves dejó España, con autorización de su club, y se fue a Belgrado al cumpleaños de su novia.



Nikola Ninkovic

Ascoli

Juega en Italia, uno de los países con más casos de COVID-19 en el mundo. También se fue a Serbia



Gonzalo Higuaín

Juventus

No pudo volar directo desde Italia a Argentina. Hizo escala en Francia y luego en España.

Sami Khedira

Juventus

Tampoco respetó la cuarentena y tomó un avión que lo llevó hasta su natal Alemania.

Miralem Pjanic

Juventus

En vez de quedarse aislado en Turín, prefirió irse, en silencio, a su país, Bosnia.

Mason Mount

Chelsea

Salió a jugar fulbito en Londres, pese que Hudson-Odoi, compañero suyo, tiene el COVID-19.

Declan Rice

WeSt Ham

Estuvo con Munt en la “pichanga”, según información del diario británico Daily Mirror.

Edinson Cavani

PSG

Está en Salto, Uruguay. Desde ahí manda mensajes de aliento a sus seguidores a en redes sociales.

Thiago Silva

PSG

Acompañó a Neymar en su “negligencia” de volver a Brasil pese a estar en cuarentena.

EL DATO

El fútbol europeo recién se reiniciaría a fines de abril o comienzos de mayo.