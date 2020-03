Coronavirus: El Santiago Bernabéu mandó sentido mensaje a hinchas del Real Madrid.

El Coronavirus ha generado que la mayor cantidad de países dicten el aislamiento como medida para frenar esta enfermedad, evitando la continuidad de los deportes como el fútbol. El Real Madrid, uno de los equipos más grandes del globo ha tenido que detener sus actividades a causa de la pandemia.

No obstante, la institución merengue aprovechó este momento para enviar un sentido video por parte del "Estadio Santiago Bernabéu" a sus hinchas, en el cual motiva a la fanaticada a superar este complicado momento que no solo se vive en España, sino también en las demás naciones.

"Hola, madridistas. Soy el Santiago Bernabéu. Hace ya días que tuve que cerrar mis puertas. Se hizo por ustedes, por mi familia, sabiendo que no se iba a volver a abrir en un tiempo", señaló el coloso madridista en el video.

En el mensaje se explica las desventajas que ha generado en el Bernabéu el aislamiento en tierras ibéricas. "Ya no recibo visitas, esas que venían de todas partes del mundo. Siempre me he sentido orgulloso de no conocer fronteras. Ya no veo esas caras de asombro, cada vez que recorran y vean de cerca mi interior, nuestra historia".

Así mismo, destacó la ausencia de público en los encuentros del cuadro blanco. "Pero sobre todo les echo de menos en los días de partidos, cuando venían a verme con sus mejores galas, en familia, con amigos. No se cansaban de fotografiarme, de cumplir sus deseos"

No obstante, el mensaje principal es que cada persona permanezca en su casa como lo han dictado las autoridades. "Echo de menos que griten 'gol', la felicidad y esos abrazos. Ahora solo escucho el eco y, aunque no está siendo fácil, les pido que se queden en casa, para que puedan volver cuanto antes aquí, a su otro hogar. Nunca nos rendiremos. Volveremos", finalizó el video.