Coronavirus: belga Marouane Fellaini dio positivo en la prueba del Covid-19 

Otro futbilista que dio positivo y contrae el Coronavirus, la pandemia que agobia al mundo entero. Se trata del belga Marouane Fellaini.

El propio jugador lo confirmó a través de sus redes sociales. "Queridos amigos, me han realizado una prueba de coronavirus y el resultado de mi prueba es positivo. Gracias a los fanáticos, al personal médico y al club por su atención y atención. Seguiré el tratamiento y espero volver al juego lo antes posible. Por favor, todos estén a salvo", explicó.

Su club, el Shandong Luneng de la primera categoría de la Superliga China, también se pronunció y dejó en claro no lo abandonará.en este momento.

"Está en observación y sigue un tratamiento en un centro médico designado. El club hará lo máximo para ayudar al jugador en su tratamiento y en su recuperación", anunció la institución china sobre Marouane Fellaini de 32 años.

Cabe señalar que Fellaini es el primer caso confirmado de Coronavirus de un futbolista de la Superliga China.

Luego de disputar el Mundial de Rusia-2018 con la selección de Bélgica, Fellaini se unió al Shandong Luneng en febrero del pasado año procedente del Manchester United. El traspaso costó 7,2 millones de euros.

El anuncio del futbolista - Vía Twitter

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xTczNLoz1w