Matías Jadue y su crítica por protocolo contra COVID-19: “Estaba más seguro en Asia que en Chile"

Chile es uno de los países con mayor números de infectados con coronavirus en Sudamérica y ante ello diferentes jugadores chilenos han decidido retornar a su país para estar junto a sus seres queridos. Es el caso de Matías Jadue, quien milita en el fútbol de Vietnam y que retornó a su país, aunque no pudo evitar criticar el accionar de las autoridades por la pobre rigurosidad de los protocolos de seguridad.

Jadue es un exjugador del Universidad Católica y Deportes Antofagasta y actualmente es delantero del Ho Chi Minh City. Él estuvo presente durante el inicio del brote del COVID-19 en Asia y tuvo un duro cuestionamiento a la manera cómo han abordado la lucha contra el coronavirus en Chile.

“Al llegar a Chile (el pasado domingo) no tuve ningún control en el aeropuerto, ni fiebre, nada, y venían coreanos y chinos. Me pareció súper irresponsable, no te dicen nada, ni cuarentena voluntaria”, aseguró Jadue en diálogo con el medio chileno La Cuarta.

Luego de ello, recordó un poco cómo fue la situación en Vietnam, en donde también cumplió un estricto régimen de cuarentena.

“Estar allá era una cárcel, pero en el buen sentido y por una buena razón. No se podía salir, te controlan la comida, a donde vas, con quién vas, si pillan a alguien en la calle es mejor estar encerrado en casa, porque las penas son del terror”, complementó el delantero.

La fuerte crítica a la sociedad de Chile

Jadue no tuvo piedad al cuestionar a sus compatriotas por cómo están asimilando los protocolos de cuarentena y toque de queda en Chile, al considerar que no se le toma la seriedad debida.

“Estaba mucho más seguro en Asia que acá en Chile. Aquí sales a la calle y mira la gente, no hay cultura, no saben el error que están cometiendo. En Europa lo miraron como un simple resfrío y mira cómo están ahora. Acá se descontroló, se ven sobrepasados y no hay conciencia”, enfatizó.

Cifras del coronavirus en Chile y medidas

Es importante recordar que el presidente Sebastián Piñera dispuso en Estado de Emergencia a Chile, implementando aislamiento para los ciudadanos y un Toque de Queda para que cumplan con las medidas.

El reporte al domingo 22 de marzo del avance del coronavirus en Chile es el siguiente:

Casos: 632 infectados

Fallecidos: 1

Recuperados: 8