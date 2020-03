Hacen las pases: Gary Medel 'aprueba' el retorno de Marcelo Díaz a la selección chilena

Italia ha sido uno de los países más golpeados en Europa y el mundo por el peligroso avance de coronavirus que ya cobró miles de vidas en el país de la bota y que por ahora no parece detenerse.

Por ello, los futbolistas de los clubes de la Serie A vienen acatando la cuarentena impuesta por el gobierno italiano para frenar este brote. El chileno Gary Medel es uno de los sudamericanos que actúa en el país de la bota y que en una reciente transmisión en vivo con sus seguidores dio que hablar.

El ‘Pitubull’ fue consultado acerca de una posible vuelta de Marcelo Díaz a la selección chilena a lo que este respondió positivamente: “Lo decide el DT, pero es obvio, es un grandísimo jugador”.

Como se recuerda, Marcelo Díaz no volvió a ser convocado a la selección chilena desde el 2017 cuando Pizzi era el entrenador. Incluso se llegó de hablar de una supuesta denuncia hecho que el propio jugador desmintió.

"No he renunciado y nunca voy a renunciar a la Selección, pero el técnico es el que toma las decisiones y si no estoy, por algo será. No hay más que hacer ni decir", señaló en una entrevista para Fox Sports Chile.