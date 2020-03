Juan Pablo Varsky y su amor por Boca Juniors: "no descarto volver a la popular"

En el mundo del fútbol ya es común que algunos periodistas reconocidos revelen sus hinchajes sin importar las críticas. Ponemos como ejemplo al argentino Juan Pablo Varsky.

En estas épocas de cuarentena por la expansión del Coronavirus, el periodista reiteró su pasión por Boca Juniors.

"Mi satisfacción no pasa por si mi equipo gana o pierde, sino porque el público me crea. Por culpa de mi viejo, mi abuelo, mi tío y mi familia, yo soy hincha de Boca", señaló Juan Pablo Varsky en una entrevista a '#ConectadosXBoca', por Cadena Xeneize,

Acto seguido, Varsky dejó en claro que le gustaría regresar a las tribunas de la "Bombonera" para alentar a Boca Juniors.

"Me gustaría volver a la tribuna para ver a Boca Juniors, no lo descarto", agregó el periodista que trabaja en CNN, DirecTV Sports y TNT Sports.

"¿Por qué no? Si, sí, me gustaría. Antes iba a la popular. Tuve momentos buenos y otros no tanto, como el 3-2 en la cancha de River, con el penal que erró mi ídolo Comas en el 87. Pero sí, sí, disfruto mucho. No lo descarto para nada", sentenció Juan Pablo Varsky.