Liga MX: futbolistas de Chivas esperan que directiva no solicite rebaja salarial

Algunos clubes en Europa decidieron reducir los salarios de sus plantillas. En otros casos solicitaron a los propios jugadores a evaluar una rebaja tras la paralización del fútbol para evitar el contagio del Coronavirus,

Sin embargo esto no sucederá con Chivas de Guadalajara que participa en la Liga MX. Así lo explicó el defensa Antonio Briseño.

“Todos tenemos proyectos y cosas a realizar. Yo no podría porque me endeudé en muchas cosas y contemplo mi sueldo. Los que ganan demasiado en Europa, si ellos quieren, pero yo no podría”, explicó Briseño en conferencia virtual.

“No se ha tocado el tema, no sabemos nada de eso. Es un tema muy delicado, pero en el grupo no se ha visto nada. El club nos ha dado todas las facilidades y lo demás uno lo consigue", agregó el zaguero de Chivas.

El "Pollo", como conocen al futbolista, está dispuesto a sacrificar sus vacaciones para completar el Clausura 2020 de la Liga MX.

“No creo que sea un sacrificio porque ahorita muchos doctores están haciendo trabajo extra o sin cobrar, sólo por ayudar. Para un futbolista no es sacrificar unas vacaciones, es posponer un descanso. Hay muchos jugadores que están saturados de partidos y sí necesitan un descanso, pero hay otros que pueden jugar", explicó.

“A los jugadores no les va a costar nada porque a final de cuentas el club te paga bien, la gente necesita el espectáculo, las televisoras necesitan transmitir partidos y necesitamos todos cooperar. Yo estoy dispuesto. Es una profesión que dura 10 años o 15 y después tendrás las vacaciones del mundo”, sentenció el defensa del Chivas.