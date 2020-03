Dani Alves arremetió contra el presidente Bolsonaro por minimizar crisis del coronavirus

Dani Alves levantó su voz de protesta. El jugador de Sao Paulo y capitán de la selección brasileña criticó que el presidente de su país, Jair Bolsonaro, intente levantar la orden de cuarentena luego de considerar una simple gripe al coronavirus.

Bolsonaro dio un mensaje a la nación pedía que se acabará el confinamiento porque esto era un "gripecilla" y la gente tenía que seguir con sus vidas.

"Señor presidente. Es un momento muy difícil para el mundo y para nuestra población, no debemos deshacer esta situación, especialmente si no tenemos cura para ella. Como ciudadano humilde, vengo a expresar mi opinión, porque no quiero vivir sin poder compartir momentos con la gente o tener miedo de ellos", manifestó Dani Alves en su cuenta de Instagram.

El experimentado futbolista juega actualmente en Sao Paulo, estado con mayor cantidad de contagiados (810) y fallecidos (40) en el país por el covid-19.

¿Cuántos casos de COVID-19 tiene Brasil?

El brote de coronavirus se disparó este martes en Brasil: los casos pasaron de 1.891 a 2.201 en las últimas horas.