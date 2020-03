Eden Hazard: "Mi primera temporada en el Real Madrid ha sido mala"

Eden Hazard llegó al Real Madrid a mediados del 2019 portando el cartel de estrella, sin embargo, las lesiones no le permitieron consolidarse y hoy el propio jugador hace un mea culpa.

El belga habló por primera vez desde que fue operado en la pierna derecha, a comienzos de marzo, y es consciente que su primera temporada ha sido mala.

"Mi primera temporada en el Real Madrid es mala, pero no todo es malo. Es una temporada de adaptación. Seré juzgado en la segunda. Depende de mí estar en buena forma el próximo año. El grupo es bueno, he conocido a nuevas personas. Para mí es una gran experiencia. Todavía tengo cuatro años de contrato, espero estar en buena forma", dijo el extremo de 29 años.

Respecto a la cirugía a la que fue sometido tras sufrir una fisura en el tercio distal del peroné derecho, asegura que viene cumpliendo todos los paso necesarios en su rehabilitación.

"¡Estoy bien! Sin salir de casa, cuidándome. Voy mejor, me quitaron los puntos hace una semana. Aquí trabajo un poco más duro. ¡Puedo andar así que todo va bien!", contó.

Asimismo, el 'Duque' asegura que iba a estar listo para jugar la Eurocopa en junio, torneo que finalmente se aplazó para el 2021. La postergación no le agradó del todo.

"Esperaba llegar, así que me decepcionó que se aplazara. Tenía planeado jugarla, me operaron hace unas semanas. Todos tendremos un año más en 2021, lo cual es una pena, pero mi tobillo me permitirá volver a estar en forma. Creo que para la afición es difícil porque quiere ver un torneo internacional cada verano, para ellos es una pena. Pero creo también que hay prioridades en la vida que obligaban a cancelar. Somos como todos los demás, esperaré hasta el año que viene", agregó Eden Hazard.

EL DATO

Se calcula que Hazard volverá a la acción en un plazo de dos meses.