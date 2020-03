Ezequiel Garay se disfraza de tigre y baila como Jennifer López [VIDEO]

Animado por su esposa Tamara Gorro, quien lo retó en sus redes sociales, el zaguero argentino que juega por el Valencia de España, Ezequiel Garay, compartió un video bailando de una forma muy peculiar y jocosa.

Ezequiel Garay, en el video subido a su cuenta de Instagram, se le aprecia bailando como si fuera la conocida Jennifer López. Es decir, hizo los mismos movimientos sensuales, incluyendo los gestos faciales.

Sus fanáticos quedaron sorprendidos y contentos pues demostró que, pese al mal momento que vive el mundo, hay que estar optimista para afrontar todo y no dejarse vencer.

"Porque estoy encerrado. Porque pronto se acaba mi aislamiento. Porque estoy feliz por mi rodilla. Porque hay que inventar. Porque hay que reír. Porque hay que distraerse. Porque mi mujer me retó en el challenge que viralizó en Instagram. Por esto y mucho más, he hecho este vídeo. Y lo más sorprendente es que mi rodilla me limita los pasos, pero me deja bailar", escribió Garay.

Ni la cuarentena, ni haber sido el primer futbolista de la liga española diagnosticado con coronavirus ni el malestar que puede estar sintiendo fueron excusas suficientes para no animarse unos minutos y atreverse a bailar delante de su celular.

Además de él, en el Valencia también están contagiados José Luis Gaya, Eliaquim Mangala, el delegado Paco Camarasa y el médico Juan Aliaga. Todos ellos se encuentran pasando el aislamiento correspondiente en sus domicilios.