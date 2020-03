Falleció Zoca, el hermano menor de Pelé que siempre vivió bajo su sombra

La leyenda del fútbol Pelé no la pasa bien. Con mucho pesar, el astro brasileño anunció la partida de su hermano menor Zoca, quien también fuera jugador de fútbol en la década de los 60' y que defendiera también al Santos.

Zoca era también delantero como su hermano mayor pero nunca terminó de despegar y apenas llegó a disputar 15 partidos y marcar 4 goles además de vivir siempre bajo la sombra del tres veces campeón del mundo con Brasil.

Jair Arantes do Nascimento, como era su verdadero nombre, perdió la noche de ayer, a los 77 años, la batalla contra un cáncer a la próstata por la que venía luchando en un hospital de Sao Paulo.

“Con mucha tristeza en mi corazón, informo que mi querido hermano Jair Arantes do Nascimento falleció esta noche en Santos, en el hospital donde estaba siendo tratado por complicaciones en la próstata donde estaba luchando contra el cáncer durante más de un año. Que Dios te reciba en el cielo y consuele a nuestra familia”, señaló O'Rey Pelé en Twitter.

Asimismo, el club que lo cobijó en su efímero paso por el fútbol también le dedicó unas sentidas palabras de despedida para quien fuera también el representante de Pelé tras dejar el deporte.

“Jair Arantes do Nascimento, Zoca, hermano de nuestro Rey, falleció este miércoles por la noche, a la edad de 77 años. Zoca incluso actuó en la base de Peixão cuando era más joven. Apoyamos con sentimiento a nuestro ídolo Pelé y toda su querida familia. Descansa en paz, Zoca. ¡Gracias por todo!”, posteó el Santos.

Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, irmão do nosso Rei, faleceu na noite desta quarta, aos 77 anos. Zoca chegou a atuar na base do Peixão quando era mais novo. Sentimentos ao nosso ídolo Pelé e a toda sua querida família. Descanse em paz, Zoca. Obrigado por tudo! 🖤 pic.twitter.com/5mHy9c3Anb