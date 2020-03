Miguel Ángel Russo y la actualidad con Boca Juniors: su relación con Tévez y Riquelme

En épocas de cuarentena por la expansión del Coronavirus y la suspensión de la Superliga, Miguel Ángel Russo tocó algunos temas importantes como su relación con Carlos Tévez, Juan Román Riquelme, entre otros.

Asimismo, el técnico de Boca Juniors también se refirió a la pérdida de su padre a los cinco años. "Siempre tuve gente alrededor mío que me ayudó en todos los niveles", dijo.

"Como papá pretendo que mis hijos me recuerden, me valoren como ser humano. Pienso en que mis hijos sean mejores que yo. Mi padre es algo inconcluso dentro de mi vida porque no lo tuve. Pero la vida me dio muchísimas otras situaciones que, no digo que lo reemplazaron, pero tuve gente que me protegió y cuidó de una u otra forma y eso para mí es invalorable”, explicó Miguel Ángel Russo a "Super Deportivo Radio".

Asimismo, el DT de Boca Juniors habló del gran nivel del "Apache" Tévez. “Siempre tuvo niveles muy altos en Boca, la Juventus, el Manchester... estoy hablando de equipos con nivel mundial. No busco mirar hacia atrás, uno tiene que mirar el presente permanentemente, el fútbol es eso, es hoy. Uno tiene que hacer todo para estar bien. La mejor versión de Tevez es esta. Esta es la que me gusta porque es la que vivo y tengo presente”, expresó.

“La historia la escribió él mismo y la seguirá escribiendo. Él está bien, hizo goles como en toda su carrera. Está bien en el plano futbolístico y de relaciones. Mucho más no hay que buscar. En la simpleza están las cosas”, agregó Miguel Ángel Russo.

Por último, el entrenador argentino reveló detalles de su relación con Juan Román Riquelme. “La relación con Román es la misma que tenemos con Carlos, hablamos de fútbol. Muchas charlas privadas, personales, que tienen que ver con mi escuela, con Estudiantes, de situaciones de vida. Estudiantes fue el club que me formó, más que como deportista, como hombre”, sentenció.