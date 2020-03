Pedro Troglio preocupado porque su hija presenta síntomas del COVID-19

El coronavirus no cesa su avance y cada vez cobra la vida de miles de personas alrededor del mundo. Incluso, potencias como Estados Unidos, Italia y España, han sufrido muchas pérdidas en las últimas horas por culpa de esta pandemia que comenzó en China.

Ahora último, se conoció de un ex técnico de Universitario que no la viene pasando nada bien por el coronavirus. Se trata de Pedro Troglio, quien actualmente es el técnico del Olimpia de Honduras.

Sin embargo, en una reciente entrevista, Pedro Troglio reveló que está muy preocupado debido a la actual situación de salud que atraviesa su hija, quien radica desde hace tiempo en España, justamente una de las naciones en donde el COVID-19 ha tenido un gran alcance.

“Estamos en casa obedeciendo las medidas de prevención, pero lejos de la familia. Hay gente que la está pasando peor que nosotros, así que hay que darle gracias a Dios. Mi familia está en La Plata, pero tengo una hija en España que presenta los síntomas junto a su esposo”, declaró el argentino para Radio América de Honduras.

Consultado sobre cómo está viviendo esta cuarentena que también se ha decreto en el país de América Central, Troglio expresó lo siguiente: “Mi actividad es cero. Todo el día estoy en casa, hago la comida, limpio y desinfectar. Me encantan los frijoles, así que les estoy dando a morir. También como pasta, pollo, no hay mucho para improvisar y alguna lata de atún”.

Por último, Pedro Troglio detalló las indicaciones que la ha dado a sus jugadores para que no pierdan el ritmo desde sus casas. “Les dimos un plan de entrenamiento pero no sirve para después competir. En esta etapa hacen lo mismo que cuando están de vacaciones. A la semana de levantarse la medida no se puede jugar. Mínimo 20 ó 25 días se necesitan”, sentenció el ex técnico merengue.

El DT de 54 llegó al Perú para dirigir a Universitario en el año 2017. Si bien se ganó el cariño de la afición, los problemas internos y externos terminaron por sentenciar su salida del club. Además, tenía oferta del Gimnasia de su país que finalmente decidió aceptar.