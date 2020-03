Ex arquero del Barcelona dio positivo por COVID-19 [FOTO]

El coronavirus no cesa su avance y cada vez son más las personas que son infectadas por esta pandemia que ha causado la muerte de miles alrededor del mundo. Es más, este virus ha golpeado fuertemente a potencias como Italia, España y Estados Unidos.

Incluso, futbolistas y ex futbolistas no son ajenos al coronavirus y ahora último se conoció que un ex portero del Barcelona se convirtió en portador del COVID-19, así lo confirmó su propia esposa.

Se trata del retirado jugador de nombre Rustu Recber, quien temporadas atrás estuvo en Barcelona. Resulta que el turco contrajo recientemente la mencionada pandemia.

“Me hubiera gustado dar mejores noticias sin dejar de ser transparente sobre la verdad, pero lamento decir que mi esposo está hospitalizado con el diagnóstico de COVID-19”, escribió su esposa en su cuenta oficial de Instagram.

Además, agregó lo siguiente: “Todo estaba bien cuando, de repente, desarrolló síntomas realmente rápidos y todavía estamos en estado de shock. Estos son tiempos críticos y difíciles".

Isil Recber también hizo un llamado a las personas para que sean más conscientes y respetuosas. “Mi examen fue negativo, al igual que el de mis hijos. Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él. Dios es grande y Rustu está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él”, sentenció la pareja del ex arquero de la Selección de Turquía.

Por su parte, el Barcelona se manifestó mediante sus canales oficiales para darle mucha fuerza a Rustu Recber. “¡Que te mejores, Rüştü! Te amamos y estamos contigo como Barcelona”, fue lo que se leyó en el Twitter oficial del club catalán.

Como se recuerda, Rustu Recber fue el arquero de Turquía en el Mundial Core Japón 2002 y además, sigue manteniendo el récord de más partidos jugados con su selección.